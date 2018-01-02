Путин поздравил коллектив «Первого канала» с полувековым юбилеем программы «Время»

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин поздравил действующих и бывших сотрудников «Первого канала» пятидесятилетием новостной программы «Время». Текст поздравительной телеграммы был размещен на сайте Кремля.

По словам президента, программы «Время» заложила новостного вещания на отечественном телевидении.

«С первых эфиров программа «Время» заявила о себе как о ярком явлении на отечественном телевидении, заложила традиции новостного вещания, стала настоящим событием в жизни страны», – говорится в сообщении.

Как отметил президент, выпуски программы «Время» продолжают вызывать интерес у самой широкой аудитории, несмотря на активное развитие новых информационных технологий.

Напомним, что в этот понедельник Путин лично принял участие в юбилейном выпуске программы, где лично поздравил всех, кто работает над созданием передачи, а также ответил на ряд вопросов о своем отношении к телевидению.