Минобороны Израиля сообщило о пуске ракеты с территории сектора Газа

Иерусалим, 1 января. Ракета из сектора Газа была запущена по территории Израиля, сообщает представитель минобороны страны.

Как написал в своем Twitter представитель армии обороны Израиля, израильские военные подтвердили факт пуска ракеты с территории сектора Газа.

«Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали», – отмечается в сообщении.

Напомним, что ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Власти Израиля возлагают ответственность за обстрелы на руководящее сектором Газа движение ХАМАС, требуя от него добиться соблюдения режима прекращения огня всеми фракциями Палестины.