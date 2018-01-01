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Политика
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Украинцы сравнили новогодние обращения Порошенко и Путина
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    Украинцы сравнили новогодние обращения Порошенко и Путина

    23:05  1 Января 2018  /обновлено: 23:05  01 Января 2018
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    Украинцы сравнили новогодние обращения Порошенко и Путина

    Киев. 1 января. Жители Украины раскритиковали новогоднее обращение президента страны Петра Порошенко. Они назвали его очередными агрессивным антироссийским роликом.

    В своем обращении Порошенко перечислил свои достижения за последний год, включая «Марш в вышиванках в Одессе», парад сила НАТО в Киеве и поставки вооружения из США. Украинцы отметили, что поздравление российского президента Владимира Путина, напротив, почти не касалось политики и было посвящено почти исключительно семейным ценностям и любви к Родине.

    По мнению юриста и правозащитницы Татьяна Монтян, послание Порошенко сигнализирует о том, что он чувствует безвыходность ситуации и понимает, что его ждут серьезные проблемы уже в самом ближайшем будущем.

    Бывший ведущий киевскго антимайдана Юрий Кот также раскритиковал обращение Порошенко.

    «Такого позорища я ещё никогда не видел… Его трясущаяся голова и дергающееся тело во время речи — яркий признак вранья. Это вам любой психолог скажет», – отметил Кот.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #порошенко #кот #монтян #обращение
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