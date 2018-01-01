Украинцы сравнили новогодние обращения Порошенко и Путина

Киев. 1 января. Жители Украины раскритиковали новогоднее обращение президента страны Петра Порошенко. Они назвали его очередными агрессивным антироссийским роликом.

В своем обращении Порошенко перечислил свои достижения за последний год, включая «Марш в вышиванках в Одессе», парад сила НАТО в Киеве и поставки вооружения из США. Украинцы отметили, что поздравление российского президента Владимира Путина, напротив, почти не касалось политики и было посвящено почти исключительно семейным ценностям и любви к Родине.

По мнению юриста и правозащитницы Татьяна Монтян, послание Порошенко сигнализирует о том, что он чувствует безвыходность ситуации и понимает, что его ждут серьезные проблемы уже в самом ближайшем будущем.

Бывший ведущий киевскго антимайдана Юрий Кот также раскритиковал обращение Порошенко.