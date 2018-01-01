Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких

Москва, 1 января. Народный артист СССР Олег Табаков был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщают врачи, актер уже может дышать самостоятельно.

По предварительной информации, Табаков уже дышит самостоятельно с помощью специальной требки – трахеостомы, установленной ему врачами ранее. Дополнительной информации о состоянии артиста пока не сообщается.

Как ранее писала издание «Ura.ru», сознание Табакова остается ясным, он отчетливо ориентируется в пространстве и времени, адекватно реагирует на внешние раздражители.

Напомним, что в конце декабря артиста ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы. Табаков был госпитализирован в конце ноября 2017, врачи диагностировали у него сепсис и «синдром глубокого оглушения». Не исключается, что причиной этого мог стать его зубной имплант.