Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

Киев, 1 января. Очередное шествие «Марша славы Украинской повстанческой армии» (УПА1, запрещено в РФ) прошло незаметно для западных СМИ, хотя в шествии участвовали тысячи неонацистов, требующих убийств евреев (жидов), русских (москалей), поляков и коммунистов. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий из Киева.

Заметим, день 1 января 2017 года является датой 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, националиста, виновного в гибели сотен тысяч поляков, евреев и русских во время Великой Отечественной войны. День рождения убийцы празднуется на Украине как национальный праздник, а лица, несогласные с этим и отказывающиеся ликовать, подвергаются избиениям и даже убийствам. Факельный марш проходит под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

По маршруту движения колонны неонацистов в Киев дежурили экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности на дороге. Вовлечены также были и кинологи.

Как сообщает корреспондент ФАН, шествие началось примерно в 18.30.

К 19:25 колонна прибыла на так называемый Майдан Независимости, где мероприятие завершилась через десять минут.

Когда участники шествия добрались до центральной улицы Киева – Крещатика, молодые фашисты принялись жечь петарды, поджигать дымовые шашки и скандировать лозунги: «Влада ідіотів губить патріотів», «Авакова-собаку повісить на гілляку», «Бандера, Шухевич – герои Украины!» и «Кому належить Україна? Українцям». Эти лозунги прямо свидетельствуют, что украинские националисты хотели бы изгнать с территорий, которые они сейчас контролируют, всех русских, поляков или венгров – т.е. лиц, не согласных превращаться в так называемых украинцев.

Примечательно, что власти Киева демонстративно поддерживают неонацистов. За бюджетный счет фасад мэрии был украшен портретами Бандеры и Шухевича. Однако, как сообщает корреспондент ФАН, лики вождей не остановили участников марша от агрессивных действий: здание мэрии неонацисты закидали петардами. Кроме того, возле мэрии люди жгли файеры, размахивали факелами и требовали «повесить собаку – Авакова на суку».

Другие популярные слоганы неонацистов: «Москва, гори в огне!» и «Герои убьют всех врагов!». Прохожие снимали марш с тротуаров.

Заметим, марши неонацистов сегодня прошли во всех крупных городах Украины, включая территории, захваченные на Донбассе. Так, марш фашистов прошел в Славянске – городе, который пытался защититься от неонацистов, но был в итоге захвачен регулярными частями ВСУ. Сейчас там управляет администрация, назначенная неонацистами, она преследует местное население, русских людей, за любые симпатии к России и русским людям.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), которая в годы войны очень жестоким образом уничтожила сотни тысяч мирных людей. Примечательно, что ни одно крупное западное СМИ не сообщило своим читателям о факте поддержки официальным Киевом неонацистов и о самом публичном шествии с факелами местных фашистов. В Европе считается, что Киев поддерживает демократические ценности, а информация о реальном положении дел скрывается.

1 Организация запрещена на территории РФ.