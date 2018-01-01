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Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ
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    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    22:49  1 Января 2018
    437

    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    Киев, 1 января. Очередное шествие «Марша славы Украинской повстанческой армии» (УПА1, запрещено в РФ) прошло незаметно для западных СМИ, хотя в шествии участвовали тысячи неонацистов, требующих убийств евреев (жидов), русских (москалей), поляков и коммунистов. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий из Киева.

    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    Заметим, день 1 января 2017 года является датой 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, националиста, виновного в гибели сотен тысяч поляков, евреев и русских во время Великой Отечественной войны. День рождения убийцы празднуется на Украине как национальный праздник, а лица, несогласные с этим и отказывающиеся ликовать, подвергаются избиениям и даже убийствам. Факельный марш проходит под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    По маршруту движения колонны неонацистов в Киев дежурили экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности на дороге. Вовлечены также были и кинологи.

    Как сообщает корреспондент ФАН, шествие началось примерно в 18.30.

    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    К 19:25 колонна прибыла на так называемый Майдан Независимости, где мероприятие завершилась через десять минут.

    Когда участники шествия добрались до центральной улицы Киева – Крещатика, молодые фашисты принялись жечь петарды, поджигать дымовые шашки и скандировать лозунги: «Влада ідіотів губить патріотів», «Авакова-собаку повісить на гілляку», «Бандера, Шухевич – герои Украины!» и «Кому належить Україна? Українцям». Эти лозунги прямо свидетельствуют, что украинские националисты хотели бы изгнать с территорий, которые они сейчас контролируют, всех русских, поляков или венгров – т.е. лиц, не согласных превращаться в так называемых украинцев.

    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    Примечательно, что власти Киева демонстративно поддерживают неонацистов. За бюджетный счет фасад мэрии был украшен портретами Бандеры и Шухевича. Однако, как сообщает корреспондент ФАН, лики вождей не остановили участников марша от агрессивных действий: здание мэрии неонацисты закидали петардами. Кроме того, возле мэрии люди жгли файеры, размахивали факелами и требовали «повесить собаку – Авакова на суку».

    Другие популярные слоганы неонацистов: «Москва, гори в огне!» и «Герои убьют всех врагов!». Прохожие снимали марш с тротуаров.

    Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

    Заметим, марши неонацистов сегодня прошли во всех крупных городах Украины, включая территории, захваченные на Донбассе. Так, марш фашистов прошел в Славянске – городе, который пытался защититься от неонацистов, но был в итоге захвачен регулярными частями ВСУ. Сейчас там управляет администрация, назначенная неонацистами, она преследует местное население, русских людей, за любые симпатии к России и русским людям. 

    Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), которая в годы войны очень жестоким образом уничтожила сотни тысяч мирных людей. Примечательно, что ни одно крупное западное СМИ не сообщило своим читателям о факте поддержки официальным Киевом неонацистов и о самом публичном шествии с факелами местных фашистов. В Европе считается, что Киев поддерживает демократические ценности, а информация о реальном положении дел скрывается.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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