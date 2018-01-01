Собчак станцевала на пороге православного храма в Москве

Москва, 1 января. Кандидат в президенты России Ксения Собчак станцевала напротив православного храма в Москве. Видеозапись произошедшего она выложила в своем аккаунте в Instagram.

Представители РПЦ уже высказались относительно данного инцидента.

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не собирается комментировать произошедшее.

«Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем», — приводит слова Випшидзе издание «Дни.ру».

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак в конце декабря была зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента России Центризбиркомом России. Себя она позиционирует, как кандидата «против всех».