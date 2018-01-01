Минобороны РФ рассказало, сколько воздушных объектов было обнаружено в 2017 году

Москва, 1 января. Более 600 тысяч различных воздушных объектов были выслежены Радиотехническими войсками Воздушнокосмических сил РФ в 2017. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Российское оборонное ведомство рассказало, что специалисты ВКС России могут обнаружить воздушную цель на расстоянии 400 километров и на высоте до 100 километров. Кроме того, ВКС России в состоянии отслеживать до 200 целей различного класса.

Отмечается, что в настоящее время Радиотехнические войска ВКС обладают оборудованием для успешного обнаружения различных воздушных объектов в любых условиях.

По данным минобороны речь идет не только о самолетах, но и беспилотниках и ракетах, пишет телеканал «360»

Как отметили в Минобороны РФ, в последнее время самолеты иностранных держав приближаются к российской границе с выключенными транспондерами, что делает невозможным их идентификацию.