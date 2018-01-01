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В Иране протестующий открыл огонь по полицейским в городе Неджефабад
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    В Иране протестующий открыл огонь по полицейским в городе Неджефабад

    22:02  1 Января 2018  /обновлено: 22:03  01 Января 2018
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    В Иране протестующий открыл огонь по полицейским в городе Неджефабад

    Неджефабад, 1 января. Один из участников акций протеста в Иране открыл огонь по стражам правопорядка в иранском городе Неджефабад. В результате его действий погиб сотрудник полиции, еще трое были ранены. Об этом сообщают представители местной полиции.

    Инцидент со стрельбой произошел в городе Неджефабад провинции Исфахан.

    «Манифестант открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья в городе Неджефабад. В результате трое человек пострадали, один убит», – заявил представитель полиции Саид Монтазера аль-Махди.

    Напомним, что с 28 декабря в Тегеране и ряде других крупных городов Ирана проходят масштабные акции протеста. По мнению экспертов, беспорядки инспирированы Соединенными Штатами Америки, которые, не исключено, готовят для Ирана сценарий «цветной революции».

    Косвенным подтверждением тому является одобрение и поддержка, которую официальный Вашингтон уже выразил демонстрантам. Местные власти и правоохранители стремятся восстановить порядок, не прибегая к силовым методам.

    Автор: Антон Зарубин
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    #иран #стрельба #протесты #неджефабад
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