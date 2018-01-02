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Россия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сбыт наркотиков
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    Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сбыт наркотиков

    2:00  2 Января 2018
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    Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сбыт наркотиков

    Москва, 1 января. Закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков в воинских частях, был подписан президентом России Владимиром Путиным.  Как сообщает официальный сайт Кремля, данный документ был принято Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

    Согласно данному закону, сбыт наркотиков и психотропных средства, а также их аналогов, на территории воинской части будет караться лишением свободы на срок от пяти до 12 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

    Предыдущий закон наказывал за подобное преступление лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

    Кроме того, было ужесточено наказание за распространение наркотических средств следственных изоляторах, исправительных учреждениях, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах и в метро, в общественном транспорте, местах отдыха и досуга.

    Напомним, что на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Россия готова с заинтересованными странами работать над проблемой производства наркотических средств в Афганистане.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #наркотики #закон #воинская часть #ужесточение #распространение
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