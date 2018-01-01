Украинские радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре

Днепр, 1 января. Украинские радикалы осквернили памятник борцам за установление советской власти в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в годовщину рождения идейного лидера украинских радикалов Степана Бандеры. Неизвестные написали краской на памятнике «позор» и «слава УПА»1 (запрещена в РФ), а также облили краской мемориальные плиты с именами погибших.

Ответственность за осквернение памятника взяла на себя украинская радикальная группировка «С14», заявив, что данный акт вандализма приурочен ко дню рождения Степана Бандеры, пишет RT.

Памятник был возведен в Днепре (бывший Днепропетровск) в 1958 году. Он представляет собой постамент, на котором размещены статуи рабочего, солдата, матроса и студента. Рядом с ним расположены могилы участников революционных событий 1917-1919 годов.

1 Организация запрещена на территории РФ.