Сирия, 2 января. Бомбардировка коалиции США привела к гибели 12 мирных граждан в Дейр-эз-Зоре. Порядка 70 террористов ИГ1 были уничтожены в боях с ВС Ирака и «Хашд Аш-Шааби» в Ираке. «Нусра»*** обстреляла мирные населенные пункты в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать САА поддержку в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ракетный обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте Дамаска; подверглись ударам «Ан-Нусры» у населенного пункта Атшан на юго-востоке Идлиба; обстреляли позиции боевиков в южной части Идлиба; нанесли ответные удары по «Нусре» у населенных пунктов Кафр Ляха и Аль-Ганту к северу от Хомса.

«Исламское государство»1: потеряло порядка 70 террористов в столкновениях с ВС Ирака в провинциях Дияла и Ниневия.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с курдами вблизи городов Мараназ и Азаз в северной части Алеппо, взяла в плен одного из курдских бойцов.

«Тахрир Аш-Шам»: провела атаку с участием смертника в деревне Хараста и перекрыла путь к базе САА на северо-востоке Дамаска; утверждала, что САА понесла потери в Восточной Гуте и северо-восточнее Хамы; обстреляла мирные населенные пункты Мхарде и Сальхаб к северо-западу от Хамы; амнистировала заключенных в центральной тюрьме в провинции Идлиб.

«Ахрар Аш-Шам»: оказывала «Нусре» поддержку в боях с армией САР на северо-востоке Дамаска.

Курды: ударили по позициям турецких войск и ССА у города Дарат Изза в провинции Алеппо; заняли деревню Сабха на юго-востоке Дейр-эз-Зора; уничтожили одного из главарей ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела бомбардировку в деревне Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли 12 мирных жителей, включая четверых детей.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки вновь обострилось противостояние между правительственными силами и исламистами группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Ахрар Аш-Шам», действующими совместно. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, наиболее ожесточенные столкновения отмечались вблизи населенного пункта Хараста. В первой половине дня стало известно, что радикалам удалось перекрыть шоссе, ведущее к военной базе армии САР, прибегнув к атаке террориста-смертника. После нападения сирийские войска направили в район Харасты подкрепление, а также развернули ракетные установки. Twitter-канал (EMCnewscenter1) передавал, что укрепрайоны радикалов подверглись ракетному обстрелу и массированной воздушной атаке сирийских ВВС. Также вооруженные стычки отмечались вблизи поселений Ирбин, Зарикия и Джисрин. СМИ, подконтрольные вооруженной оппозиции заявляли о том, что САА понесла потери в живой силе и военной технике, однако подтверждения данная информация не получила.

Провинция Алеппо

Турецкая Республика продолжила наращивать огневую мощь на западных окраинах Алеппо в районе населенного пункта Дарат Изза. Как передавал военный источник в Twitter (AhmetM_08), ПВО были развернуты недалеко от города, после чего подверглись артиллерийскому обстрелу курдских формирований SDF**** и YPG. Напомним, турки считают, что Отряды народной самообороны (YPG) представляют угрозу для целостности Турции, поскольку связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая причисляется Анкарой к разряду террористических организаций. Противники также вели бои недалеко от городов Мараназ и Азаз, расположенных вблизи линии разграничения сил сторон. Об этом сообщало агентство новостей EMC News Center. К вечеру стало известно, что в ходе противостояния «свободной армии» удалось захватить в плен одного из курдских бойцов.

Турецкие СМИ сообщали о плачевном состоянии лагеря для беженцев Ат-Тадамун, подконтрольного курдам. По данным информагентства Qasioun News, проживающие в курдских лагерях переселенцы испытывают постоянную нехватку продовольствия и теплой одежды, а также о высоком уровне смертности среди женщин, детей и стариков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские демократические силы (SDF) поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, продолжают зачищать от ИГИЛовцев территории на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Согласно информации новостного портала ANF News, подконтрольного курдам, под контроль курдских подразделений перешел населенный пункт Сабха на левом берегу Евфрата. Кроме того, курдам удалось ликвидировать одного из бывших главарей группировки, который принимал участие в планировании массовой резни мирных жителей в городе Аль-Камышлы в Хасаке.

Во второй половине дня стало известно о том, что авиация США возобновила боевые вылеты в регионе. Как минимум 12 мирных жителей в деревне Ас-Суса были убиты во время бомбардировки. Среди погибших — четверо детей. Об этом сообщал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Официальных комментариев по этому поводу представители международной коалиции во главе с Соединенными Штатами так и не предоставили.

Провинция Идлиб

Части правительственной армии в минувшие сутки продолжили укреплять позиции в ранее освобожденных населенных пунктах на юге провинции в преддверии дальнейшего наступления. Агентство новостей EMC News Center передавало, что боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 вновь предпринимали попытки приостановить наступление войск САР, обстреливая позиции САА и ее союзников в районе населенного пункта Атшан, занятого при помощи российских ВКС в пятницу. На стороне «Ан-Нусры» также выступили боевики антиправительственного формирования «Нур Ад-Дин Аз- Зенки». В свою очередь, силы Башара Асада вели огонь по военным объектам исламистов недалеко от города Хан Шейхун. В попытке привлечь новых союзников террористическая коалиция «Тахрир Аш-Шам» амнистировала множество заключенных Центральной тюрьмы, большинство из которых принадлежали к числу боевиков различных антиправительственных группировок, противостоящих «Ан-Нусре».

Во второй половине дня недалеко от столицы провинции у здания тюрьмы произошел взрыв. СВУ было установлено в одном из автомобилей. Все еще не ясно, какое из террористических формирований ответственно за теракт, однако по информации местных активистов, организаторами взрыва являются террористы подпольных отрядов «Исламского государства» — так называемых «спящих ячеек».

Провинция Хама

На севере провинции вновь отмечались столкновения между исламистскими группировками вооруженной оппозиции и правительственной армией. Как передавал военный источник в сети Twitter (EMCnewscenter1), радикалы «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей формирований в очередной раз провели артобстрел мирных городов Мхарде и Сальхаб. Об убитых или раненных все еще не сообщалось. Сирийская арабская армия (САА) провела ответный обстрел укрепрайонов боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Оппозиционные источники публиковали сообщения о потерях армии САР северо-восточнее административного центра провинции, однако данные сведения не подтвердились.

Ирак

В течение дня вооруженные силы Ирака и бойцы ополчения «Хашд Аш-Шааби» продолжили военную операцию по зачистке провинций Ниневия и Дияла от оставшихся террористов «Исламского государства». Согласно данным новостного портала Iraqi News, в результате обысков были обнаружены и уничтожены как минимум 13 ИГИЛовцев на территории Диялы, включая одного из высокопоставленных эмиров, и около 60 радикалов ИГ к югу от города Мосул. Отмечалось, что боевики планировали нападение на Восточный Мосул. В их числе находилось несколько смертников. В ходе обысков также было обнаружено крупное хранилище с военной техникой и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)