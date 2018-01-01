Сирия, 1 января. Главари ИГ1 были уничтожены в Дейр-эз-Зоре и Ираке. САА направила дополнительные части в район поселения Хараста в Восточной Гуте. Боевики ССА** взяли в плен курдского бойца на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в Восточную Гуту; вновь подверглись обстрелам «Ан-Нусры»*** у населенного пункта Атшан на юго-востоке Идлиба

«Исламское государство»1: потеряло одного из бывших главарей в перестрелке с курдами в провинции Дейр-эз-Зор; лишилось высокопоставленного эмира в провинции Дияла в Ираке; организовало взрыв в Багдаде.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла в плен курдского бойца в северной части провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: окружила здание военной базы САА на северо-востоке Дамаска; проводит демонстрации с требованием выступить против САА в Идлибе и в Даръа.

«Нур Ад-Дин Аз- Зенки»: оказывает поддержку «Ан-Нусре» в южной части провинции Идлиб.

«Ахрар Аш-Шам»: продолжает поддерживать «Нусру» в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Дамаск

Оппозиционный военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о продолжающихся вооруженных столкновениях в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте Дамаска. Сообщается, что часть военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) оказалась заблокирована в комплексе зданий, использующихся в качестве военной базы сил САР. Ранее поступала информация о том, что исламистам антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 и выступающей на ее стороне организации «Ахрар Аш-Шам» удалось отрезать территорию базы от основных частей САА. Информационный портал Al Masdar News передает, что командование войск Башара Асада в экстренном порядке направило в район Харасты элитный отряд САА, ранее выполнявший военную операцию в районе Западной Гуты. Для помощи осажденной группе бойцов на северо-восток Дамаска направится 42-я бригада 4-й дивизии правительственных сил. По предварительным данным, наступление начнется в ближайшее время.

Тем временем боевики, отряды которых базируются на данных территориях, призывают исламистов из провинций Идлиб и Даръа выступить против сирийской армии и законного президента Башара Асада. Ранее радикалы из Восточной Гуты также не раз выходили на демонстрации, пытаясь побудить различные антиправительственные группировки объединиться и противостоять САА, однако междоусобные стычки в рядах оппозиции не утихают. Об этом сообщает Twitter-канал (worldonalert).

Провинция Алеппо

В северной части провинции вновь отмечаются вооруженные столкновения между курдскими силами и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке Турции. Как заявляет один из связанных с вооруженной оппозицией источников в сети Twitter (keimrcylllpq), исламисты ССА взяли в плен бойца курдских Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи деревни Саяда. Об обстоятельствах случившегося не сообщается. Известно, что «свободная армия» и турецкие силы уже долгое время противостоят курдам в регионе — ранее союзники вели антикурдскую кампанию «Щит Евфрата», также не раз заявлялось о готовящейся операции «Меч Евфрата». Однако о начале наступления так и не было объявлено официально.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский медиа-портал ANF News сообщает о том, что в районе города Аль-Бусейра, расположенного к юго-востоку от административного центра провинции, был уничтожен один из ранее высокопоставленных лидеров «Исламского государства» по прозвищу Аль-Велед, который был замешан в массовых убийствах мирных жителей в населенном пункте Аль-Камышлы в провинции Хасака. Боевик был ликвидирован в ходе перестрелки с бойцами Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, в ходе резни в Аль-Камышлы были убиты 58 местных граждан. Известно, что после этого Аль-Велед занял руководящую должность в городе Ракка и планировал множество последующих террористических атак. Вероятно, он был вывезен из осажденного города курдами, после того как при посредничестве представителей США был заключен договор между курдскими командирами и главарями террористов, о котором не раз сообщали и сами бойцы курдов, а также бывший спикер Демократической армии Сирии**** (SDF) Талал Сило.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает о прибытии подкрепления боевиков в южную часть провинции Идлиб. На помощь террористическому объединению «Тахрир Аш-Шам» пришли исламисты группировки «Нур Ад-Дин Аз- Зенки». Военный источник заявляет, что под обстрелом радикалов вновь оказался населенный пункт Атшан, освобожденный несколько дней назад благодаря значительной поддержке российских военных самолетов. Сведений о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА), тем не менее, не поступало.

Ирак

Очередной взрыв прогремел в провинции Багдад. Как передает информационное агентство Iraqi News, взрывное устройство было установлено под одним из автомобилей в населенном пункте Ар-Радвана на западе региона. Как минимум один мирный житель получил ранения во время детонации бомбы.Местные активисты уверены, что СВУ было заложено радикалами «Исламского государства», действующими подпольно.

Между тем в провинции Дияла был ликвидирован один из религиозных деятелей »Исламского государства», о чем сообщил новостной портал Al Sumaria News. Вместе с эмиром были также уничтожены несколько его пособников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)