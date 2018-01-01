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Власти Ирана сообщают о задержании нескольких человек в связи с протестами
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    Власти Ирана сообщают о задержании нескольких человек в связи с протестами

    21:17  1 Января 2018  /обновлено: 21:19  01 Января 2018
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    Власти Ирана сообщают о задержании нескольких человек в связи с протестами

    Тегеран, 1 января. Несколько человек были задержаны в Иране в связи с недавними протестами в Иране. Об этом сообщает министерство по делам разведки Ирана.

    По сообщению ведомства, были задержаны несколько человек, которых подозревают в причастности к провоцированию недавних волнений в стране.

    Напомним, что в ряде крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Ранее сообщалось о гибели четырех человек, принимавших участие в акциях протеста. Как заявил президент страны Хасана Роухани, протесты были вызваны как внутренними проблемами Ирана, так и из-за подстрекательства третьих стран.

    По мнению экспертов, беспорядки инспирированы Соединенными Штатами Америки, которые, не исключено, готовят для Ирана сценарий «цветной революции».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #иран #тегеран #протесты
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