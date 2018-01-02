Сирия, 2 января. «Джебхат ан-Нусра»***1 оставила ряд позиций между Идлибом и Хамой. Проамериканские боевики активизировались в южных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Отряды «Ахрар аш-Шам» атакуют позиции САА на северо-восточной окраине Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили вооружение и технику бывших боевиков ИГИЛ1 на юго-востоке провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пытаются вырваться из кольца блокады на северо-востоке от Дамаска.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): намерено провести серию диверсий в южных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор; ведет тяжелые бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): почти полностью покинула Западную Гуту; усиливает позиции на юге провинции Алеппо; минирует возможные пути наступления САА на северо-востоке Хамы; оставила ряд позиций к югу от Идлиба.

Армия Турции: ведет разведку и наращивает боевую мощь на линии соприкосновения с курдами YPG к северо-западу от Алеппо.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» и других вооруженных антиправительственных формирований проводят огневое блокирование подразделений Сирийской арабской армии (САА) в районе комплекса зданий военной базы, расположенной между населенными пунктами Хараста и Ирбин к северо-востоку от Дамаска, сообщает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq. Отмечается, что правительственные силы были вынуждены оставить ряд позиций на этом направлении. В настоящий момент сирийские военные перешли к круговой обороне.

Из района города Бейт Джинн в юго-западной части провинции Дамаск было выведено порядка 200 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и членов их семей. Оставшиеся отряды радикалов будут эвакуированы в провинции Идлиб и Даръа через соседний город Мугр Аль-Мир в ближайшее время, сообщает военный источник в сети Twitter (@watanisy). Однако есть вероятность проведения провокационных обстрелов со стороны боевиков с целью срыва договоренностей о сдаче позиций в Западной Гуте.

Провинция Алеппо

Турецкие силы, базирующиеся на северо-западе региона у границы подконтрольного курдам кантона Африн, продолжают вести разведку и усиливать позиции новой техникой и вооружением, сообщает курдский портал ANF News. Отмечается, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные подразделения турецких военнослужащих, также были переброшены новые крупнокалиберные минометы и другое оружие.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» укрепляют позиции в южной части провинции Алеппо, рассчитывая сохранить контроль над этими территориями и не допустить дальнейшего продвижения войск САР, поддерживаемых ВКС РФ, к стратегическому аэродрому «Абу ад-Духур». Так, согласно данным местного портала Aleppo Media Center, к поселению Бурдж Сбене были передислоцированы резервы из района города Бинниш в провинции Идлиб. Кроме того, возможны попытки контратак исламистов, дабы вернуть под свой контроль ключевые опорные пункты близ поселков Рамла, Расм Сайяла и Рашадия.

Провинция Хомс

В 20 километрах к юго-западу от населенного пункта Хамима, находящегося на границе с провинцией Дейр-эз-Зор недалеко от станции «Т-2», были обнаружены места стоянок боевиков «Исламского государства», передает на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. В этом районе были обнаружены палатки, полевая кухня, военные пикапы, грузовики и вооружение исламистов. В результате серии ударов ВКС РФ значительная часть объектов террористов были уничтожены. Предполагается, что боевики вышли с базы американских сил близ поселения Ат-Танф у южной границы Сирии. Очевидно, что их целью было проведение диверсий и засад в районе ключевой магистрали, связывающей станции «Т-3» и «Т-2».

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации портала DeirEzzor24, в пустыне к юго-западу от Дейр-эз-Зора могут действовать разрозненные бандгруппы боевиков ИГ1, прошедших подготовку под руководством ССО на базе ВС США у города Аш-Шаддади в провинции Хасака, а так же исламисты из числа так называемой «Новой сирийской армии» (НСА), вышедшие из района Ат-Танфа с целью ведения диверсионной деятельности на основных маршрутах передвижения правительственных сил. Напомним, ранее руководитель Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил в интервью «Комсомольской правде», что в данных районах, контролируемых силами спецслужб Соединенных Штатов, ведется формирование новой группировки боевиков, цель которой — дестабилизация ситуации и дальнейшее противостояние правительству Башара Асада. Значительную часть НСА составляют остатки бандгрупп ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Местный медиа-центр Idlib24 передает, что боевики «Тахрир аш-Шам» оставили ряд позиций вблизи поселений Абу Омар и Телль-Марак на юге провинции Идлиб с целью сконцентрировать усилия на укреплении второй линии обороны. Дабы помешать дальнейшему продвижению подразделений армии САР на этом направлении в район населенных пунктов Ниха, Ат-Тамания и других были переброшены зенитные установки, артиллерийские орудия, крупнокалиберные пулеметы, боеприпасы к РСЗО «Град», а также другое вооружение и виды патронов. Отмечается, что некоторые бандгруппы «Ан-Нусры» отказались от участия в боях против САА. Ранее благодаря поддержке российских ВКС сирийская армия смогла освободить город Абу Дали, Атшан, Тель Марак и другие населенные пункты.

Провинция Хама

На линии соприкосновения сил «Исламского государства» и «Тахрир аш-Шам» к северо-востоку от Хамы продолжаются тяжелые бои за контроль над районом. Как передает Twitter-канал (@FSAPlatform), самые тяжелые из них фиксируются недалеко от деревень Абу Ханадик, Расм Хамам и Расм Ат-Тине. При этом потери в технике и живой силе несут обе стороны.

Между тем отряды «Джебхат ан-Нусры» активизировали мероприятия по минированию местности по рубежу Рахаджан – Аш-Шакусия на маршрутах вероятных направлений наступления правительственных войск САР. Таким образом, исламисты не оставляют попыток сдержать натиск САА и ВКС России в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)