Тело исчезнувшей украинской правозащитницы выловили из реки под Киевом

Киев, 1 января. Обстоятельства смерти украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой выловили из реки в Киевской области, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

На месте происшествия работают следователи. Родственников женщины уже оповестили об обнаружении тела, сообщил глава профсоюза МВД Украины Илья Кива, напомнив, что Ноздровская пропала три дня назад. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

По предварительным данным, тело женщины сбросили с моста. Полицейские не исключают связи произошедшее с профессиональной деятельностью убитой.

«Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле», — рассказал Кива.

Ирина Ноздровская добивалась справедливости в расследовании делп своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

В минувшем году она добилась, чтобы Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. Близкие правозащитницы рассказали, что его родственники регулярно угрожали Ноздровской.