Подросток расстрелял семью на Новый год в Нью-Джерси

Нью-Йорк, 1 января. В США 16-летний подросток расстрелял свою семью из полуавтоматической винтовки. Как сообщают североамериканские СМИ, инцидент произошел в округе Монмут штата Нью-Джерси.

16-year-old suspected in New Year's Eve murder of family members https://t.co/VCOfcwidjB pic.twitter.com/nRyxKnDfXc — NBC News (@NBCNews) January 1, 2018

Сообщается, что сообщение о стрельбе в частном доме поступило на пульт полиции перед самым приходом Нового года. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то обнаружили четыре трупа. На месте расстрела полицейские задержали 16-летнего молодого человека, который, в соответствии с имеющейся на данный момент информацией, и открыл стрельбу.

Предполагаемый убийца расправился со своим родителями, сестрой и подругой семьи. Оружие, из которого были убиты собравшийся встретить Новый год, принадлежало семье молодого человека.

В течение 48 часов молодому человеку должны предъявить официальные обвинения, сообщили в полиции округа Монмут.