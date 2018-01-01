Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за угрозы схода лавин

Пятигорск, 1 января. Транскавказская магистраль, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыта из-за угрозы схода лавин. Об этом информирует главное управление МЧС по Северной Осетии.

«В связи с обильным снегопадом, угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — отмечается в сообщении.

Движение по трассе закрыто с 18.00 по московскому времени 1 января. Восстановят проезд по Транскавказской магистрали после особого распоряжения регионального МЧС.

Представители министерства чрезвычайных ситуациях обращают внимание жителей и гостей региона на опасность передвижения в указанном районе, где 1 января прошли обильные снегопады.

Отметим, ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий временно прекращено движение по Военно-Грузинской дороге.