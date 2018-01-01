«Дайте денег»: украинцы «перевели» пожелания Порошенко для Болгарии в Совете ЕС

Киев, 1 января. Украинский президент Петр Порошенко отреагировал на избрание Болгарии председателем в Совете Евросоюза. Приветствия этой стране он опубликовал в своем Twitter, тут же выразив надежду на прогресс в отношениях Украины и ЕС .

«Приветствую нашего надежного партнера — Болгарию — с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС», — говорится в первом сообщении в микроблоге.

Во втором сообщении Порошенко добавил, что рассчитывает на прогресс в «амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины».

Очікую на прогрес у нашому амбітному порядку денному: поглибленні політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також зміцненні підтримки ЄС у відновленні територіальної цілісності України.



В єднанні наша сила! — Петро Порошенко (@poroshenko) January 1, 2018

Приветственные посты Порошенко тут же прокомментировали жители Украины, которые, как показывают данные последних соцопросов, все меньше волнует единение с Европой и поездки по безвизу. На «амбициозной» повестке дня простых украинцев стоят проблемы с устройством на работу, маленькие зарплаты.

Не исключено, что именно поэтому пользователи с сарказмом представили свой «правильный» перевод приветствия Порошенко. «Дайте денег, хоть сколько», - написал один из блогеров.

дайте денег, хоть скока... — Андрей Мартьянов (@martyan6767) January 1, 2018

Кроме того, один из пользователей с негодованием напомнил Порошенко, что Болгария, которую политик называет «надежным партнером» выступает за снятие санкций с России.

«Надійний партнер, який виступає за зняття санкцій з Росії Браво, Петро Олексійович, браво...», - заметил он.

Надійний партнер, який виступає за зняття санкцій з Росії ???? Браво, Петро Олексійович, браво... — Mikoaj Chodorowski (@MikChodorowski) January 1, 2018

Как сообщалось ранее, возглавлять Совет ЕС Болгария будет до июля 2018 года, затем ее сменит Австрия.