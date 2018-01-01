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Украина
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«Дайте денег»: украинцы «перевели» пожелания Порошенко для Болгарии в Совете ЕС
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    «Дайте денег»: украинцы «перевели» пожелания Порошенко для Болгарии в Совете ЕС

    19:56  1 Января 2018  /обновлено: 20:48  01 Января 2018
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    «Дайте денег»: украинцы «перевели» пожелания Порошенко для Болгарии в Совете ЕС

    Киев, 1 января. Украинский президент Петр Порошенко отреагировал на избрание Болгарии председателем в Совете Евросоюза. Приветствия этой стране он опубликовал в своем Twitter, тут же выразив надежду на прогресс в отношениях Украины и ЕС .

    «Приветствую нашего надежного партнера — Болгарию — с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС», — говорится в первом сообщении в микроблоге.

    Во втором сообщении Порошенко добавил, что рассчитывает на прогресс в «амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины».

    Приветственные посты Порошенко тут же прокомментировали жители Украины, которые, как показывают данные последних соцопросов, все меньше волнует единение с Европой и поездки по безвизу. На «амбициозной» повестке дня простых украинцев стоят проблемы с устройством на работу, маленькие зарплаты.

    Не исключено, что именно поэтому пользователи с сарказмом представили свой «правильный» перевод приветствия Порошенко. «Дайте денег, хоть сколько», - написал один из блогеров.

    Кроме того, один из пользователей с негодованием напомнил Порошенко, что Болгария, которую политик называет «надежным партнером» выступает за снятие санкций с России.

    «Надійний партнер, який виступає за зняття санкцій з Росії Браво, Петро Олексійович, браво...», - заметил он.

    Как сообщалось ранее, возглавлять Совет ЕС Болгария будет до июля 2018 года, затем ее сменит Австрия.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #болгария
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