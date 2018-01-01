В Южно-Сахалинске сгоревшую в новогоднюю ночь елку заменят на новую

Южно-Сахалинск, 1 января. В Южно-Сахалинске установят новую городскую елку вместо той, что сгорела в новогоднюю ночь. Как отметили в администрации города, теперь в центре Южно-Сахалинска появится 12-метровая искусственная елка.

Работы по установке ели на площади Ленина планируется завершить в течение суток, отмечает Infox.ru. Ранее искусственное дерево стояло на стадионе «Космос».

Напомним, в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске загорелась 25-метровая елка, которую ранее установили на главной городской площади. Новогоднее дерево полностью сгорело. Причиной необычного инцидента могло стать неаккуратное использование пиротехники. Как рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, по всей видимости, елка сгорела из-за запуска петарды.

Отметим, в результате происшествия никто не пострадал.