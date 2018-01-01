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Украина
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В Израиле задержали 17 радикалов, готовивших теракты
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    В Израиле задержали 17 радикалов, готовивших теракты

    19:30  1 Января 2018  /обновлено: 19:31  01 Января 2018
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    В Израиле задержали 17 радикалов, готовивших теракты

    Иерусалим, 1 января. Спецслужбы Израиля заявили о задержании 17 членов радикальной группировки с Западного берега реки Иордан, готовивших теракты в стране.

    Операция по задержанию радикалов прошли в Иудее и Самарии в ноябре 2017 года. Все задержанные являются членами террористической ячейки, которые планировали теракты от имени базирующейся в Газе террористической группировки ХАМАС, уточнили представители Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК).

    «Службы безопасности Израиля продолжат работу над срывом попыток ХАМАС осуществить теракты в Израиле и хотят четко заявить, что ХАМАС в секторе Газа будет считаться ответственным за любой теракт, произведенный от его имени», — заверили в ведомстве.

    Ранее глава ШАБАК Надав Аргаман заявил, что за год спецслужбы Израиля предотвратили 400 терактов, в том числе 13 атак смертников, 8 похищений и 94 «атаки-жертвоприношения», уточняет РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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    #террористы #израиль #хамас #теракты
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