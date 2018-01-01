Факельные марши националистов в день рождения бандеры на Украине будут охранять тысячи полицейских

Киев, 1 января. Марши националистов в день рождения Бандеры на Украине будут охранять почти две тысячи правоохранителей. О мерах безопасности в этот день сообщили в МВД страны.

Уточняется, что полицейским будут помогать также 730 военнослужащих Национальной гвардии. В МВД также рассказали, что всего на Украине запланировано 54 праздничные акции, участниками которых станут более 8400 человек.

В Киеве сторонники националистической партии «Свобода» проведут факельное шествие. Марш пройдет бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а завершится на Майдане Незалежности. Кроме того марши проведут и в других украинских городах.

«Безопасность во время проведения шествия обеспечивают 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины», — заявил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА)1.

1 Организация запрещена на территории РФ.