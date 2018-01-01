Сирия под ударом США: американцы бомбят жителей провинции Дейр-эз-Зор, имитируя борьбу с ИГ

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате бомбардировки ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, погибли 12 гражданских лиц, в том числе четверо детей, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Авиаудар был нанесен по населенному пункту Ас-Суса к югу от города Аш-Шафаа, где все еще сохраняется активность разрозненных отрядов «Исламского государства»1 (деятельность группировки запрещена в РФ).

Территории к востоку от Евфрата находятся под контролем проамериканских Демократических сил Сирии (SDF), ядро которых составляют курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG). Благодаря, прежде всего, работе ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) «Исламское государство» в начале декабря прошлого года прекратило свое существование в Сирии как квазиобразование и уже не способно вести военные действия, однако официальный Вашингтон и представители SDF настаивают на том, что борьба с террористами продолжается. Многие эксперты уверены, что подобными заявлениями США всего лишь пытаются оправдать свое незаконное военное присутствие в арабской республике.

Стоит отметить, что под ударами ВВС Соединенных Штатов и их союзников регулярно оказываются жилые районы различных регионов Сирии и Ирака. При этом неоднократно фиксировались случаи применения силами западной коалиции запрещенных фосфорных боеприпасов. Один из таких инцидентов в августе 2017-го года произошел в Ракке, когда авианалету подвергся гражданский госпиталь. Тогда в результате действий авиации США погибли десятки людей.

Таким образом, Вашингтон, заявляя о продолжении операции против ИГИЛ1, вновь наносит удары по мирным районам, в результате чего страдают мирные граждане. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), что так называемая антитеррористическая операция международной коалиции — всего лишь имитация борьбы с ИГ1.

«Надо еще раз отметить тот факт, что американцы продолжают бравировать и пытаются полностью присвоить себе победу России над ИГИЛ, даже не вспоминая о группировке ВКС РФ в САР. Декларируя о том, что они уничтожают террористов, США, наоборот, способствуют формированию новой группировки, в которую уже входит часть боевиков, вывезенных на автобусах из Ракки. Мы видим, что когда наше Министерство обороны просит американцев нанести удар по террористам, действующим в зоне контроля коалиции, они отвечают, будто бы эти боевики как раз намерены сдаваться», — заметил собеседник ФАН.

При этом отношение Соединенных Штатов к мирному населению совершенно другое — американцы не гнушаются вести бомбардировки в районе жилой застройки. Эксперт отмечает, что в ходе операции по взятию Ракки многие террористы были отпущены, однако сам город был почти полностью разрушен, а под ударами авиации погибли сотни людей.

«Они стерли с лица земли Ракку, бомбили мирное население — и женщин, и детей — ковровыми бомбардировками без всяких мирных коридоров. Но для США это не более чем сопутствующие потери. И вот был нанесен очередной удар в районе Дейр-эз-Зора, в результате которого снова погибли простые жители: американцы, если вдруг и решат признаться в содеянном, то представят это как издержки, ошибку пилота или что-то подобное. Однако еще раз напомню, что представители МО РФ уже не раз заявляли — Соединенные Штаты в зоне своего влияния не уничтожают боевиков, наоборот, пропуская их и всячески содействуя им. А вот случаев уничтожения мирных жителей было довольно много», — подчеркивает Андрей Кошкин.

По его мнению, Соединенным Штатам выгодно сохранить вооруженные группировки, воюющие против официального Дамаска. Им не важно, что члены ИГ — это террористы и самые непримиримые радикалы-исламисты: у них есть общие цели, и потому США готовы использовать даже их ради достижения собственных геополитических целей на Ближнем Востоке.

«В публичной информационной плоскости американцы как будто ведут борьбу с ИГИЛ, но на самом деле они попросту имитируют противостояние. Это происходит по одной простой причине: Вашингтону нужны силы, которые будут выступать против официального руководства Сирии во главе с Башаром Асадом. Сейчас они создают «Новую сирийскую армию», которая включает в себя и бывших членов ИГ. То есть США все еще надеются на реванш, на то, что к власти в стране все же придут какие-то проамериканские силы», — резюмировал военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.