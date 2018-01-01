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Политика
Это их внутреннее дело: МИД РФ предостерег от вмешательства в дела Ирана
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    Это их внутреннее дело: МИД РФ предостерег от вмешательства в дела Ирана

    18:34  1 Января 2018  /обновлено: 18:34  01 Января 2018
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    Это их внутреннее дело: МИД РФ предостерег от вмешательства в дела Ирана

    Москва, 1 января. Министерство иностранных дел РФ отреагировало на гибель участников протестов в Иране. В ведомстве выразили надежду, что выступления в этой стране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития. Кроме того, в МИД особо подчеркнули, что внешнее вмешательство в дела республики недопустимо и может обернуться дестабилизацией обстановки.

    Сегодня свою официальную поддержку протестующим выразил Белый дом, а президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для перемен.

    При этом президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что причиной массовых акциц протеста являются не внутренние проблемы в стране, а подстрекательство стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.

    В российском МИД настаивают: «Это внутреннее дело Ирана».

    Тем временем Роухани сделал заявление о том, что правительство удвоит усилия в  решении экономических проблем, стоящих перед Ираном, борьбе с безработицей, инфляцией и загрязнением воздуха.

    По последним данным, в ходе протестных акций в разных городах Ирана погибли уже 12 человек. Кроме того, есть информация о значительных повреждений и городской инфраструктуры.

    Ряд экспертов не исключают, что за беспорядками стоят внешние политические силы. В частности, политологи указывают на то, что они могли быть инспирированы Соединенными Штатами Америки.

    При этом специалисты не не исключают, что Белый дом готовит для Ирана сценарий «цветной революции».

    В самих Штатах эксперты полагают, что главными проблемами в отношениях Вашингтона и Тегерана являются проблемы региональные, а именно отношения Ирана с Турцией и Израилем. Так, из-за антиизраильских настроений в Иране очень сильны антииранские настроения в конгрессе, а также в американской прессе.

    Директор Вашингтонского офиса IISS (Международного института стратегических исследований) Марк Фицпатрик считает, что США «могут оставить на произвол судьбы дружественные государства на Ближнем Востоке, даже те, отношения с которыми весьма испорчены».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #мид рф #иран #протесты
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