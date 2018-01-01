Сирия: Асад назначил нового министра обороны

Дамаск, 1 января. Президент Сирии Башар Асад назначил нового министра обороны страны. Главой военного ведомства стал Абдулла Айюб, ранее занимавший должность руководителя сирийского генштаба.

Как отмечает информационное агентство САНА, указ о смене главы министерства обороны стал первым документом, который Асад подписал в 2018 году.

До назначения руководителем оборонного ведомства Абдуллы Айюба эту должность занимал Фахед Фрейдж.

Кроме того, сирийский лидер Башар Асад подписал указ и о назначении нового министра промышленности САР. Отныне этот пост будет занимать Мухаммад Мазин Али Юсеф. Также на повышение пошел и Имад Абдалла Сара, которого Асад назначил министром информации.