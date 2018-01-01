МЧМ-2018. Андрей Рычагов: Россия должна противопоставить США дисциплину

Санкт-Петербург, 1 января. Форвард «СКА-Нева» и телевизионный эксперт Андрей Рычагов прокомментировал Федеральному агентству новостей предстоящий четвертьфинал молодежного чемпионата мира, в котором сборной России по хоккею предстоит сыграть с американцами.

«У американцев крепкая команда: умеют пользоваться ошибками соперника, действуют быстро, хорошо бегут в контратаку. Противопоставить им нужно дисциплину — если против них сыграть организованно, минимизировать ошибки, обыгрывать их можно. Еще, конечно, очень важно, как можно реже удаляться и выдержать стартовый отрезок матча. Думаю, если эти факторы сложатся, добиться победы будет возможно. Еще один аспект — психология. На нас будет оказываться колоссальное давление, ведь США играет дома, в Баффало», — сказал Рычагов.