Ребенок насмерть разбился на квадроцикле под Бердском

Новосибирск, 1 января. Ребенок погиб, когда катался с матерью на квадроцикле под Бердском. Трагедия произошла вечером 1 января.

По предварительным данным, семья каталась на квадроциклах, ребенок ехал с мамой, а отец двигался на транспортном средстве следом. По неустановленным причинам квадроцикл, на котором ехали женщина с ребенком, перевернулся и съехал в овраг. Пятилетний ребенок получил травмы и скончался до приезда врачей скорой помощи, сообщает «Курьер Среда» со ссылкой на слова дежурного пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Михаила Бирюкова.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, пятилетний ребенок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Кемеровской области, также пострадали два человека.