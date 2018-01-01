Коалиция поможет готовить силы безопасности Ирака и оппозицию в Сирии

Вашингтон, 1 января. Международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ1 будет помогать готовить силы безопасности Ирака и оппозицию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе коалиции.

«Коалиция будет развивать программы подготовки, которую на данный момент уже получили свыше 126, 5 тысяч иракцев и более 12, 5 тысяч сирийцев», — приводит РИА Новости текст сообщения пресс-службы коалиции.

В заявлении также сообщается, что в прошлом году силы коалиции смогли добиться существенных успехов в борьбе с ИГ. В то же время в пресс-службе коалиции отметили, что много работы по борьбе с боевиками еще впереди.

В коалиции призвали правительства разных стран, а также неправительственные организации услышать обращение народов Ирака и Сирии и сообща создать условия для того, чтобы террористы уже никогда не смогли вернуть свои позиции на Ближнем Востоке.

Напомним, Владимир Путин ранее объявил, что РФ сыграла решающую роль в борьбе с террористами запрещенной в России ИГ на территории Сирии. В настоящее время исламисты полностью разбиты, отметил Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.