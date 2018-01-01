Главные новости 1 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 1 января.

Участниками гуляний в России, по данным ведомства, стали более 8,6 млн человек. Всего в стране прошло почти 14 тысяч праздничных мероприятий. МВД отчиталось об итогах новогодней ночи в России.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к населению страны, назвав его «ядом в блестящей упаковке». Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам.

Руководство США официально поддержало участников протестов в разных городах Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что Вашингтон призвал защитить «фундаментальное право на мирное самовыражение». США официально поддержали митингующих в Иране.

Жители Земли с 1 на 2 января смогут наблюдать суперлуние. Сообщение об этом появилось на официальном сайте московского планетария. Названа дата первого суперлуния в 2018 году.

Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии, турецкая сторона — ни одного, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии.

Специалисты из британского Ланкастерского университета обнаружили, что препарат, применяющийся для лечения диабета, также можно использовать и против болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний. Британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от старения мозга.

Российские эксперты из СМИ назвали пятерку самых популярных автоновинок 2017 года. Рейтинг возглавила отечественная Lada Vesta SW Cross, которая востребована не только в России, но и за рубежом. СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей.