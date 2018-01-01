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Ученые рассказали, как понимание работы СМИ ослабило веру в теории заговора
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    Ученые рассказали, как понимание работы СМИ ослабило веру в теории заговора

    18:28  1 Января 2018  /обновлено: 18:28  01 Января 2018
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    Ученые рассказали, как понимание работы СМИ ослабило веру в теории заговора

    Вашингтон, 1 января. Американские ученые выяснили, что понимание механизмов работы СМИ существенно снижает эффективность действия всевозможных теорий заговора.

    Исследователи установили, что, для того чтобы не попадать под влияние теорий заговора, людям достаточно хотя бы минимально разобраться с тем, из чего состоит работа сотрудников СМИ. По мнению ученых, как только мы поймем, что любое СМИ старается преподносить информацию со своей точки зрения, не обращать внимание на всевозможные заговоры станет проще. При этом максимальной правдивости, как правило, нет ни в одном сообщении средств массовой информации.

    Таким образом простое понимание того, что журналисты такие же люди, как и все остальные, а СМИ, раскручивая ту или иную теорию заговора, просто преследует свои цели, может значительно упростить жизнь общества, отмечает iReactor

    Ошибки журналистов обычно всего лишь говорят об их о недостаточном профессионализме, а сами теории заговоров появились очень давно, подытожили ученые.

    Автор: Федор Веснин
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    #ученые #журналисты #сми #теория заговора
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