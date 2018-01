Эксперты рассказали об эффективных способах ускорения iPhone

Москва, 1 января. Российские эксперты дали советы о том, как ускорить работу устаревших версий iPhone. Список всех возможных вариантов действий появился на сайте AppleInsider.ru.

Уточняется, что обладателям гаджетов, появившихся раньше моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus, и вовсе нет смысла жаловаться, поскольку их устройства «не тянут» обновления операционной системы iOS.

Всем остальным следует удостовериться, что их смартфоны попадают под программу «принудительного замедления». Под нее, как заявляют в компании-производителе, не попадают модели 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. Однако эксперты заверяют, что и устаревшими iPhone вполне можно пользоваться.

Одним из трюков для более быстрой работы «старичков» является сохранение резервной копии данных, после чего можно обнулить гаджет до заводских настроек, а затем скинуть все данные обратно.

Увеличить автономную работу девайса можно и с помощью отключения живых обоев, эффекта параллакс и виджетов, поскольку все они являются отнимают очень много ресурсов, пишет «Ньюинформ».