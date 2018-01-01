Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

Вашингтон, 1 января. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на власти Пакистана, заявив, что страна укрывает террористов, за которыми охотятся американцы.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в Twitter.

«США совершили ошибку, переведя Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет. В ответ мы получили только ложь и мошенничество, они держали наших лидеров за идиотов. Они предоставляют убежище террористам, охоту на которых мы ведем в Афганистане. Больше этого не будет», — написал Трамп.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Трамп отметил, что, по его мнению, Пакистан не только не помогает США в поиске и поимке террористов, но и укрывает их.

Отметим, Трамп уже не впервые обвиняет Исламабад в пособничестве террористам. В конце лета американский президент уже заявлял, что Пакистан ждут последствия, если страна не перестанет быть «убежищем террористов».