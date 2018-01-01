Киноманы назвали самые скучные фильмы всех времен

Лондон, 1 января. Киноманы из Британии назвали самый скучные фильмы всех времен. Безоговорочным лидером антирейтинга зрительских симпатий стала лента «50 оттенков серого».

В опросе, проведенном по инициативе компании Samsung, приняли участие две тысячи британцев. Акцию приурочили к премьере фильма «Стиральная машина» (Washing Machine) 5 декабря в одном из кинотеатров Лондона.

Пальму первенства участники опроса отдали фильму «Пятьдесят оттенков серого», вышедший в 2015 году. За него проголосовали 34% респондентов.

29% кинолюбителей отдали свои голоса за фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). А третье место досталось картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году (26%).

В первую десятку самых скучных фильмов также попали «Горбатая гора» (2005, 26%), «Трансфомеры» (2007, 24%), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997), уточняет Regnum.