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Киноманы назвали самые скучные фильмы всех времен
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    Киноманы назвали самые скучные фильмы всех времен

    17:30  1 Января 2018  /обновлено: 18:13  01 Января 2018
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    Киноманы назвали самые скучные фильмы всех времен

    Лондон, 1 января. Киноманы из Британии назвали самый скучные фильмы всех времен. Безоговорочным лидером антирейтинга зрительских симпатий стала лента «50 оттенков серого».

    В опросе, проведенном по инициативе компании Samsung, приняли участие две тысячи британцев. Акцию приурочили к премьере фильма «Стиральная машина» (Washing Machine) 5 декабря в одном из кинотеатров Лондона.

    Пальму первенства участники опроса отдали фильму «Пятьдесят оттенков серого», вышедший в 2015 году. За него проголосовали 34% респондентов.

    29% кинолюбителей отдали свои голоса за фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). А третье место досталось картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», вышедшая в 1999 году (26%).

    В первую десятку самых скучных фильмов также попали «Горбатая гора» (2005, 26%), «Трансфомеры» (2007, 24%), «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997), уточняет Regnum.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #кино #фильмы #опрос #антирейтинг #самые скучные
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