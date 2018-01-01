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«Макаров», опередивший время: как в СССР создавался полимерный пистолет
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    «Макаров», опередивший время: как в СССР создавался полимерный пистолет

    17:41  1 Января 2018  /обновлено: 17:41  01 Января 2018
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    Пистолет Макарова

    Одним из самых выдающихся образцов стрелкового вооружения, доставшегося России от Советского Союза, стал пистолет «Макарова», выполненный из полимерных материалов.  

    Первые наработки по созданию полимерного пистолета в СССР были предприняты отечественными оружейниками еще в 1961 году, и уже через два года военная комиссия получила в распоряжение оружие, которое имело минимум различий со знаменитым «Макаровым», но было легче оригинала на 150 граммов.

    Австрийский Glock 17

    Как сообщает издание «Политэксперт», появившийся в 1982 году на рынке вооружений австрийский Glock 17 завоевал славу уникального и высокотехнологичного оружия. Он и сейчас считается эталоном боевого пистолета. И одна из причин такой популярности — использование в конструкции полимерных материалов, значительно облегчающих вес. Однако если копнуть глубже, то выясняется, что не австрийские, а именно советские инженеры-оружейники решили первыми использовать новые разработки материаловедения в боевом оружии.

    В основе облегченного пистолета лежит детище советского конструктора Николая Макарова. Но в отличие от ПМ, рамка полимерного огнестрельного оружия была выполнена из литиевого поликапролактама, который отличается большой прочностью и зарекомендовал себя как весьма стойкий к износу материал. Для снижения истирания рамки от подвижных частей затвора на нее были установлены металлические пластины. При этом огневые характеристики от этого ничуть не снизились — полимерный «Макаров» прошел все испытания на «отлично».

    Пистолет Макарова

    Тем не менее, в серию облегченный пистолет не пошел. Дело в том, что в то время никто не мог точно сказать, как поведет себя новый материал при длительном хранении и активной эксплуатации, так как свойства пластика были изучены мало. Но если бы советские оружейники и тем более высшее командование армии СССР были смелее, то, возможно, сейчас идеальным пистолетом оставался бы именно советский полимерный «Макаров».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #ссср #пистолет #макаров #советский союз #полимерный
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