«Макаров», опередивший время: как в СССР создавался полимерный пистолет

Одним из самых выдающихся образцов стрелкового вооружения, доставшегося России от Советского Союза, стал пистолет «Макарова», выполненный из полимерных материалов.

Первые наработки по созданию полимерного пистолета в СССР были предприняты отечественными оружейниками еще в 1961 году, и уже через два года военная комиссия получила в распоряжение оружие, которое имело минимум различий со знаменитым «Макаровым», но было легче оригинала на 150 граммов.

Как сообщает издание «Политэксперт», появившийся в 1982 году на рынке вооружений австрийский Glock 17 завоевал славу уникального и высокотехнологичного оружия. Он и сейчас считается эталоном боевого пистолета. И одна из причин такой популярности — использование в конструкции полимерных материалов, значительно облегчающих вес. Однако если копнуть глубже, то выясняется, что не австрийские, а именно советские инженеры-оружейники решили первыми использовать новые разработки материаловедения в боевом оружии.

В основе облегченного пистолета лежит детище советского конструктора Николая Макарова. Но в отличие от ПМ, рамка полимерного огнестрельного оружия была выполнена из литиевого поликапролактама, который отличается большой прочностью и зарекомендовал себя как весьма стойкий к износу материал. Для снижения истирания рамки от подвижных частей затвора на нее были установлены металлические пластины. При этом огневые характеристики от этого ничуть не снизились — полимерный «Макаров» прошел все испытания на «отлично».

Тем не менее, в серию облегченный пистолет не пошел. Дело в том, что в то время никто не мог точно сказать, как поведет себя новый материал при длительном хранении и активной эксплуатации, так как свойства пластика были изучены мало. Но если бы советские оружейники и тем более высшее командование армии СССР были смелее, то, возможно, сейчас идеальным пистолетом оставался бы именно советский полимерный «Макаров».