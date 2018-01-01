Выборы-2018: ЦИК РФ принял к рассмотрению документы Айны Гамзатовой

Москва, 1 января. Жена муфтия Дагестана Анна Гамзатова подала документы в Центральную избирательную комиссию России. Документы будут рассмотрены в рамках процедуры выдвижения на выборы президента страны, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК РФ. 30 декабря инициативная группа из 542 человек выдвинула Гамзатову кандидатом в президенты. Это произошло в Махачкале.

В инициативную группу вошли известные общественные деятели, ученые, духовные лидеры, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова. Сообщалось, что документы в ЦИК будут поданы до 5 января.

Гамзатова имеет высшее филологическое и юридическое образование, входит в Союз журналистов России. Будучи советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ, занимается писательской деятельностью, является соучредителем благотворительного фонда «Путь» и главным редактором журнала «Ислам».

Айне Гамзатовой 46 лет, ее супруг — муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев.