Названа дата первого суперлуния в 2018 году

Москва, 1 января. Жители Земли с 1 на 2 января смогут наблюдать суперлуние. Сообщение об этом появилось на официальном сайте московского планетария.

Главным условием для наблюдения за новогодним суперлунием специалисты назвали ясную безоблачную погоду. В этом случае земляне смогут наблюдать за ним над южным горизонтом с вечера 1 января и до утра 2 января.

По словам экспертов, это необычное явление происходит, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через наиболее близкую к нашей планете точку орбиты. В такие моменты спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче.

Кроме того, в московском планетарии сообщили, что 3 января жители Земли смогут увидеть самый большой диск Солнца, а также назвали дату первого звездопада в наступившем году. Он состоится в ночь на 4 января.