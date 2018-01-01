Пугачеву обвинили в плагиате после премьеры новой песни на «Голубом огоньке»

Москва, 1 января. Российскую певицу Аллу Пугачеву обвинили в том, что ее новая песня — «Я летала» — является плагиатом. О своих подозрениях на этот счет рассказал писатель и журналист Александр Вулых.

На своей странице в Facebook он написал, что мотив песни Пугачевой подозрительно напоминает ему мелодию песни «Придуманная любовь», которую сам Вулых сочинил в соавторстве с Игорем Сарухановым. Вулых заявил, что ситуация рискует вылиться в неприятный скандал.

Новая композиция была представлена Пугачевой на новогоднем «Голубом огоньке» на «Первом канале». Автором текста песни «Я летала» является Олег Влади.

Отметим также, что Вулых уже удалил сообщение о возможном плагиате из Facebook.

Напомним, ранее Алла Пугачева и Максим Галкин показали социальным сетям интерьер своего шикарного дома. Как пишет Ura.ru, судя по снимкам, опубликованным Пугачевой и Галкиным, пара живет в настоящем замке.