Москва, 1 января. Экономические санкции Европейского союза против России пока нельзя отменить, однако положение дел может измениться. Об этом рассказал министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Он отметил, что сам рассчитывает на то, что антироссийские ограничительные меры будут в скором времени сняты.

«Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что все изменится», — приводит заявление Ле Мэра Wall Street Journal.

Французский министр отметил, что Москве и Парижу стоит продолжить поддерживать и наращивать сотрудничество в условиях сохранения санкций ЕС.

В то же время Ле Мэр подчеркнул, что и Россия, и Франция могут также готовиться ко дню, когда антироссийские санкции будут полностью упразднены.

Напомним, ЕС инициировал введение ограничительных мер против России в 2014 году на фоне конфликта в восточной части Украины и присоединения Крыма к России. В Москве неоднократно указывали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а присоединение Крыма к России произошло исключительно из-за соответствующего желания жителей полуострова.