18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Южно-Сахалинске сгоревшую в новогоднюю ночь елку заменят на новую
Политика
Во Франции признали, что ждут отмены санкций ЕС против России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Во Франции признали, что ждут отмены санкций ЕС против России

    17:31  1 Января 2018  /обновлено: 17:31  01 Января 2018
    823

    Во Франции признали, что ждут отмены санкций ЕС против России

    Москва, 1 января. Экономические санкции Европейского союза против России пока нельзя отменить, однако положение дел может измениться. Об этом рассказал министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

    Он отметил, что сам рассчитывает на то, что антироссийские ограничительные меры будут в скором времени сняты.

    «Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что все изменится», — приводит заявление Ле Мэра Wall Street Journal.

    Французский министр отметил, что Москве и Парижу стоит продолжить поддерживать и наращивать сотрудничество в условиях сохранения санкций ЕС.

    В то же время Ле Мэр подчеркнул, что и Россия, и Франция могут также готовиться ко дню, когда антироссийские санкции будут полностью упразднены.

    Напомним, ЕС инициировал введение ограничительных мер против России в 2014 году на фоне конфликта в восточной части Украины и присоединения Крыма к России. В Москве неоднократно указывали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а присоединение Крыма к России произошло исключительно из-за соответствующего желания жителей полуострова.     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #франция #отмена #ле мэр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      15:20 1 Января 2018 950
      Читать
      12:54
      Сегодня

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Сегодня

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8936

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14807

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3093

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1685

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15735
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      18:21   1 Января 2018
      943
      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      13:05   1 Января 2018
      38392
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      1116
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      1099