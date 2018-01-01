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Сирия и Турция думают над курдским вопросом: Анкара продолжает стягивать силы к кантону Африн
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    Сирия и Турция думают над курдским вопросом: Анкара продолжает стягивать силы к кантону Африн

    17:22  1 Января 2018  /обновлено: 17:22  01 Января 2018
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    Армия Турции

    Турецкая армия разместила новые зенитно-ракетные комплексы MIM-23 «Hawk» у линии соприкосновения с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) на северо-западе провинции Алеппо. Об этом сообщает новостной Telegram-канал Directorate 4. Напомним, в этом районе располагается анклав курдов с центром в городе Африн, который почти полностью заблокирован турецкими войсками и союзными Анкаре боевиками Свободной сирийской армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам».

    Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что Турция и ее союзники готовятся развернуть полномасштабное антикурдское наступление на этом направлении. Возможная грядущая операция уже даже получила название — «Меч Евфрата». В регионе время от времени идут вооруженные стычки между сторонами, однако сама широкомасштабная кампания пока так и не стартовала. В чем же причина? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Карта военных действий в регионе

    Рабочая партия Курдистана и связанные с ней военизированные формирования курдов признаны в Турции террористическими. Анкара намерена выбить отряды YPG из Северной Сирии и отодвинуть их как можно дальше от своей южной границы. С августа 2016-го года по март 2017-го в САР разворачивалась совместная военная кампания турецких войск и боевиков «Свободной армии», в ходе которой Курдистан был разбит на две части, и кантон Африн оказался отрезанным от района города Манбидж. Таким образом, территории между населенным пунктом Азаз и западным побережьем Евфрата перешли под контроль протурецких боевиков. Зачистка Африна от курдов была заявлена следующей целью Анкары, однако к решительным действиям она пока так и не перешла.

    По мнению политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, сдерживающим фактором является союз Турции с Ираном и Россией. Эти три государства являются гарантами перемирия в Сирии. Об этом эксперт напомнил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

    «Турция не просто внешний участник конфликта, это одна из трех стран-гарантов межсирийского диалога и установления мирного процесса в САР. Поэтому Анкара, конечно, координирует свои действия и с Тегераном, и с Москвой. Кроме того, сама турецкая сторона сейчас не заинтересована в полномасштабной войне. Для нее это пока не лучшее развитие ситуации. В таком случае будет возможен переход курдов в более активную фазу противостояния в рамках борьбы за свою независимость на территории самой Турции. Также возможно подключение курдских формирований из Ирака», — считает собеседник ФАН.

    Курды

    По его мнению, в условиях данной обстановки для Анкары очень опасно начинать широкомасштабные военные действия против курдов. Поэтому решением проблемы может стать диалог сторон в рамках сирийского урегулирования и участие представителей курдских сил в переговорном процессе по устройству послевоенной жизни в САР.

    «Война Турции сейчас совсем не нужна, но есть шанс курдский вопрос как-то урегулировать в ходе внутрисирийского диалога: посредством проведения конгресса по установлению нового порядка в арабской республике, выработки новых конституционных основ существования Сирии. Пока что Анкара рассматривает именно этот — мирный — сценарий разрешения курдской проблемы у своих границ, сейчас все идет в этом направлении. Если межсирийский диалог будет сорван, тогда уже появятся предпосылки для развития какого-то другого сценария урегулирования», — предполагает политолог.

    Турецкая армия в Сирии

    Те меры, которые предпринимает Турция сейчас, перебрасывая к линии разграничения с бойцами YPG новые силы и ресурсы, носят, прежде всего, оборонительный характер, уверен Дмитрий Солонников. Таким образом, эти действия не стоит рассматривать как мероприятия по подготовке к антикурдской военной кампании.

    «Введение систем противоракетной обороны, усиление систем ПВО — это пока что только оборонительные, а не наступательные меры. На данный момент как решение проблемы рассматривается тот мирный процесс, который в настоящее время идет. Говорить о том, что есть основания для иного развития ситуации, пока рано. Сейчас все — и Турция, и Россия, и Иран — работают на мирное разрешение сложившейся ситуации», — подчеркивает эксперт.

    Автор: Егор Баренцев
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    #россия #сирия #алеппо #турция #курды #ирак #иран #манбидж #сса #ахрар аш-шам #африн #ypg
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