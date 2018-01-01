Геннадий Онищенко рассказал о стратегических целях России в 2018 году

Поздравляя жителей Российской Федерации с Новым годом, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал о направлениях, которые, по его мнению, станут определяющими в 2018 году. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Решение демографической проблемы

По мнению народного избранника, первые минуты нового, 2018 года должны стать для всех без исключения россиян неким толчком для достижения стратегической цели страны — повышения рождаемости и нивелирования образовавшейся в 90-е годы демографической ямы.

«Есть два параллельно идущих, но не касающихся друг друга процесса. С 1 января 2018 года в России запрещено продавать энергетические напитки ниже 15 градусов содержания объемных единиц алкоголя и содержащих в том числе психостимуляторы. Это действительно важно, так как у нас в последние годы производство подобной продукции было в первую очередь направлено против молодежи. Это заметно даже по яркому дизайну и по той возрастной категории, на которую была направлена реклама этих напитков», — поясняет ситуацию Онищенко.

По мнению депутата Госдумы, главная задача недоброжелателей Российской Федерации состояла в том, чтобы как можно раньше «подсадить российскую молодежь на довольно слабые, но от этого не менее вредные алкогольные напитки и стимуляторы».

«И вот эта мера, о которой говорил наш действующий президент Владимир Владимирович Путин, должна, во-первых, снизить объемы потребления слабых энергетических алкогольных напитков , а во-вторых, привести к снижению возможности втянуть молодых россиян в систематическое потребление алкоголя. Это очень важно для нас. Второе — это закон №432 от 28 декабря, в котором четко прописано, что первый ребенок, рожденный на территории РФ и являющийся гражданином нашей страны, получает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума по субъекту Российской Федерации», — продолжает Онищенко.

Собеседник ФАН подчеркивает, что указанная им мера, прежде всего, направлена на социально незащищенные слои население страны. В основном — на молодые семьи, для которых рождение ребенка равносильно практически мгновенному переходу за черту бедности.

«Новая мера должна играть определяющую, если не сказать стратегическую роль для страны. Это в том числе продление материнского капитала до 2021 года, потому что его действие должно было закончиться 1 марта этого года. Поэтому я думаю, что эти конкретные два шага подтверждают не просто курс на провозглашение, но и решимость нашего президента решать сложившиеся проблемы. Уверен, что на этих двух пунктах меры поддержки молодых семей не завершатся и будут продолжены в новом, 2018 году. Так что всех еще раз с Новым годом, здоровья и рождения здоровых детей. Они так нужны сегодня России, а самое главное — нужны каждому из нас», — заключил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поручил ввести выплаты на первого ребенка, которые бы распространялись на семьи с доходами не более полутора прожиточного минимума на человека.