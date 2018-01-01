Путин и Нетаньяху договорились о встрече

Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились провести встречу. В рамках мероприятия будут обсуждаться двусторонние и международные вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам», — приводит РИА Новости заявление Пескова.

Когда именно пройдет встреча Путина и Нетаньяху, Песков не уточнил.

Сообщается также, что в ходе разговора Путин и Нетаньяху обменялись новогодними поздравлениями. Президент России и израильский премьер-министр пожелали народам двух стран всего самого лучшего в 2018 году.

Напомним, ранее Нетаньяху в новогоднем поздравлении, адресованном Владимиру Путину, оценил отношения России и Израиля, назвав их отличными.