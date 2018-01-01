Лондон, 1 января. Четыре человека скончались от ножевых ранений в новогоднюю ночь в Лондоне. Об этом рассказали в полиции английской столицы.

При этом в Скотланд-Ярде отметили, что инциденты, произошедшие в разных концах Лондона, по-видимому, не связаны между собой.

«Пока многие из нас думают о том, что будет в 2018 году, четыре семьи оплакивают потерю своих близких, которые погибли в результате бессмысленной жестокости и бессердечного использования ножей в качестве холодного оружия. Это ужасно», — отмечается в заявлении представителя лондонской полиции Нейла Джерома.

В связи с расследований одного из эпизодов задержаны пять человек, добавили в Скотланд-Ярде. В лондонской полиции также отметили, что благодарны жителям столицы за содействие сотрудникам правоохранительных органов во время проведения новогодних торжеств.

Отметим, в праздничных мероприятиях в Лондоне приняли участие сотни тысяч человек. В полиции рассказали о 35 арестах во время проведения торжеств.

Напомним также, что в Берлине встреча 2018 года не обошлась без случаев сексуальных домогательств на улицах. Как отмечает «Телеканал 360», представители немецкой полиции заявили, что подозреваемые в правонарушениях задержаны.