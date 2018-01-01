Украинский радикал рассказал, как «Правый сектор» готовился первым ехать в Крым

Киев, 1 января. Стало известно, как националисты запрещенного в России «Правого сектора»1 собирались помешать Крыму выйти из состава Украины. Об активной подготовке радикалов рассказал один из командиров штурмовой роты ДУК Дмитрий Коцюбайло.

По его словам, формировать добровольческие отряды «правосеки» начали уже в феврале 2014 года. «Мы, националисты, были готовы к тому, что будем первыми ехать в Крым», — подчеркнул он.

Более того, сформированные отряды уже даже прошли некое «обучение», однако в марте жители полуострова провели референдум о присоединении к составу РФ, и националисты остались на Украине. «Мы начали формировать наши добровольческие отряды для того, чтобы проходить «учебку».

«Но так как уже на то время состоялся референдум, этого не произошло», — пояснил он в эфире телеканала ZIK. При этом Коцюбайло заявил, что готов возвращать украинские территории. Полной победой националист готов считать только присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также включение Крыма в состав Украины. Затронул он и вопрос о вводе миротворцев в Донбасс, высказавшись против такого решения.

«Если это произойдет, то это будет окончательным замораживанием конфликта и сдачей территорий», — пояснил он. Кроме того, он указал на необходимость смены власти в стране, потому что «та, что есть приведет Украину к краху». «У нас же есть все для того, чтобы освободить наши территории — это могучее войско, которое нужно мотивировать и вести вперед», – заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.