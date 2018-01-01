Саакашвили пообещал встретить 2019 год у здания Рады «как победитель»

Киев, 1 января. Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили сообщил, что встретил Новый год в палатке у здания Верховной рады в Киеве. Он пообещал, что следующий Новый год встретит на этой же площади, но как победитель.

Экс-губернатор Одесской области праздновал Новый год в палаточном городе у здания украинской Рады. Он рассказал о своих планах на 2018 год, отметив, что его статус изменится.

«В следующем году мы встретим Новый год под Верховной радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали», — сказал он.

По словам Саакашвили, после событий, которые начались с середины октября, он не мог встречать Новый год в другом месте. Лишенный украинского гражданства политик напомнил, как много людей из числа его сторонников пострадали за свои взгляды.

Он объяснил свое местонахождение в палаточном городке желанием поддержать активистов. Как ранее сообщал портал Ura.ru, в конце декабря между националистами и сторонниками экс-губернатора произошел конфликт, который привел к драке.