Два человека пострадали в ДТП с участием иномарок в Кемерово

Кемерово, 1 января. Участниками автомобильной аварии на Кузнецком проспекте в Кемерово стали две иномарки — Hyundai Solaris и Chevrolet Klan Lacetti: два человека пострадали.

Водитель автомобиля Chevrolet Klan Lacetti стал поворачивать и не увидел другую иномарку, в результате чего произошло столкновение.

«Он не видел меня, он из-за машины резко повернул, а тут я… А мне деваться некуда было, и так от переда отвернул сколько мог», — приводит «Газета Кемерова» слова водителя Hyundai Solaris.

Как стало известно, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека: пассажирка Chevrolet Klan Lacetti и водитель Hyundai. Женщину с травмами госпитализировали, водитель отказался ехать в лечебное учреждение.