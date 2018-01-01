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Два человека пострадали в ДТП с участием иномарок в Кемерово
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    Два человека пострадали в ДТП с участием иномарок в Кемерово

    16:09  1 Января 2018  /обновлено: 16:09  01 Января 2018
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    Два человека пострадали в ДТП с участием иномарок в Кемерово

    Кемерово, 1 января. Участниками автомобильной аварии на Кузнецком проспекте в Кемерово стали две иномарки — Hyundai Solaris и Chevrolet Klan Lacetti: два человека пострадали.

    Водитель автомобиля Chevrolet Klan Lacetti стал поворачивать и не увидел другую иномарку, в результате чего произошло столкновение.

    «Он не видел меня, он из-за машины резко повернул, а тут я… А мне деваться некуда было, и так от переда отвернул сколько мог», — приводит «Газета Кемерова» слова водителя Hyundai Solaris.

    Как стало известно, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека: пассажирка Chevrolet Klan Lacetti и водитель Hyundai. Женщину с травмами госпитализировали, водитель отказался ехать в лечебное учреждение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пострадавшие #кемеровская область
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