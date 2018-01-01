Неадекватный водитель протаранил машины, деревья и остановку в Киеве

Киев, 1 января. В Шевченковском районе Киева 1 января автомобиль KIA устроил массовое ДТП и влетел в остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел на площади Льва Толстого. Как отмечают украинские СМИ, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы произошедшего, водитель KIA на огромной скорости сначала влетел в припаркованный автомобиль, затем завалил два дерева и задел еще две машины, а потом разбил остановку общественного транспорта.

По имеющейся на данный момент информации, в машине, устроившей гонки и спровоцировавшей ДТП, находились мужчина и девушка. Тест на алкогольное опьянение водитель проходить отказался. Его спутница и вовсе вела себя агрессивно и пыталась помешать очевидцам снимать последствия аварии на видео.