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МВД отчиталось об итогах новогодней ночи в России
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    МВД отчиталось об итогах новогодней ночи в России

    15:42  1 Января 2018  /обновлено: 17:05  01 Января 2018
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    МВД отчиталось об итогах новогодней ночи в России

    Москва, 1 января. МВД отчиталось о праздновании Нового года в России. Участниками гуляний, по данным ведомства, стали более 8,6 млн человек. Всего в стране прошло почти 14 тысяч праздничных мероприятий.

    Обеспечивали порядок в новогоднюю ночь около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также более 11 тысяч военнослужащих Росгвардии и 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций.

    Им помогали порядка 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества, уточнила представитель министерства Ирина Волк. При этом она добавила, что стражи порядка продолжают нести свою службу в местах массового пребывания граждан.

    Отметим, что из почти 8,6 млн человек, участвующих в новогодних гуляниях, почти 2,5 млн встречали 2018 год в Москве. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество», — написал он в Twitter.

    Отметим, что по данным МЧС, дежурные смены не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации или значимого происшествия в первые часы 2018 года. Отчет об этом был предоставлен главе ведомства Владимиру Пучкову еще ночью.

    Однако, как отмечает телеканал 360, опасные случаи в ночь на 1 января все же происходили. Так, в Петропавловске-Камчатском в центре города загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

    А в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка высотой в 25 метров. К моменту пожара основная программа праздника уже завершилась, так что происшествие не помешало южно-сахалинцам встретить 2018 год.

    К счастью, в результате пожаров никто не пострадал.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мвд #новый год 2018
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