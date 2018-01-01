МВД отчиталось об итогах новогодней ночи в России

Москва, 1 января. МВД отчиталось о праздновании Нового года в России. Участниками гуляний, по данным ведомства, стали более 8,6 млн человек. Всего в стране прошло почти 14 тысяч праздничных мероприятий.

Обеспечивали порядок в новогоднюю ночь около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также более 11 тысяч военнослужащих Росгвардии и 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций.

Им помогали порядка 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества, уточнила представитель министерства Ирина Волк. При этом она добавила, что стражи порядка продолжают нести свою службу в местах массового пребывания граждан.

Отметим, что из почти 8,6 млн человек, участвующих в новогодних гуляниях, почти 2,5 млн встречали 2018 год в Москве. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество», — написал он в Twitter.

В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество. Полное расписание мероприятий - на https://t.co/7anNMVKv27 pic.twitter.com/oaPXSBoDCy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2018

Отметим, что по данным МЧС, дежурные смены не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации или значимого происшествия в первые часы 2018 года. Отчет об этом был предоставлен главе ведомства Владимиру Пучкову еще ночью.

Однако, как отмечает телеканал 360, опасные случаи в ночь на 1 января все же происходили. Так, в Петропавловске-Камчатском в центре города загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

А в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка высотой в 25 метров. К моменту пожара основная программа праздника уже завершилась, так что происшествие не помешало южно-сахалинцам встретить 2018 год.

К счастью, в результате пожаров никто не пострадал.