Клинцевич предложил Ким Чен Ыну заменить «ядерную кнопку на бутылку шампанского»

Москва, 1 января. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление Пхеньяна о том, что в КНДР завершено создание ядерных сил, а ядерная кнопка находится прямо на столе у Ким Чен Ына.

Сенатор заявил, что Россия настойчиво рекомендует президенту Северной Кореи заменить «ядерную кнопку на бутылку шампанского».

«Позиция России остается неизменной: мы настойчиво предлагаем ее лидеру Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни», — заявил Клинцевич.

Сенатор также прокомментировал другое недавнее заявление Ким Чен Ына о том, что сборная Северной Кореи намерена принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. По мнению Клинцевича, такое решение — это «единственный человеческий ответ на апоплексические сценарии, в том числе и озвученные на днях правительством Японии».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнул, что, если спортсмены КНДР примут участие в Играх, то будет соблюден основной принцип олимпийского движения.

Напомним, ранее стало известно, что в КНДР завершено создание ядерных сил. Об этом, обращаясь к жителям Северной Кореи с новогодним поздравлением, объявил президент КНДР Ким Чен Ын. Он также отметил, что Пхеньян намерен провести новые испытания баллистической ракеты.

Северокорейский лидер также заявил, что сборная КНДР планирует принять участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее.

Отметим, заявления Ким Чен Ына вызвали обеспокоенность как на корейском полуострове, так и в мировом сообществе.