Донбасс сегодня: Донецк под огнем, бесчинства и самосуд ВСУ, ЛНР «без хлеба и воды»

Донбасс, 1 января. Север Донецка под огнем гранатометов ВСУ. Украинские военнослужащие почувствуют улучшение в зарплате уже в январе. «Голод» в Алчевске и «отсутствие» воды в Луганске. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Новый год не принес долгожданного мира народным республикам Донбасса. Армии ДНР и ЛНР продолжают фиксировать нарушение режима «тишины» со стороны ВСУ. Так, из района Песок вооруженные силы Украины обстреляли северную часть Донецка — район «Вольво Центра». При этом активно использовались автоматические и станковые гранатометы, а также стрелковое вооружение.

На Луганском направлении армия Киева дважды открывала огонь по позициям военнослужащим народной милиции ЛНР. Под удары ВСУ попали северо-восточный квартал Луганска — Красный Яр, а также поселок у западных границ республики Калиново. Там солдаты украинской армии активно использовали крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Разведка ЛНР сообщила, что в подконтрольную Киеву Попасную были переброшены две самоходные артиллерийские установки «Акация» калибром 152 мм.

Бесчинства «защитников» Донбасса

В военном ведомстве Луганской народной республики корреспонденту ФАН сообщили, что армия ЛНР находятся в постоянном контакте с жителями подконтрольных киевским властям территорий. Причем местные жители сами звонят солдатам Народной милиции и сообщают о преступлениях украинских бойцов в отношении мирных жителей.

О таком случае рассказали жители Счастья. Недавно на центральном городском рынке загорелись четыре торговых модуля. Причиной послужила ссора «защитников» с продавцами. Предприниматели отказались выдавать «героям АТО» товар бесплатно, и один из бойцов ВСУ пообещал продавцам сжечь их точки. Обещание солдат исполнил той же ночью. Четыре модуля полностью выгорели.

Ф-1 не для врагов

В оперативном командовании ЛНР рассказали об очередном случае небоевых потерь в рядах ВСУ. Так в канун новогодних праздников в районе подконтрольного Киеву Старобельска военнослужащие 58 мотопехотной бригады устроили пьяную потасовку. Во время драки один из участников конфликта бросил в своего сослуживца ручную гранату Ф-1. В результате взрыва украинец погиб.

«Улучшение» уже сегодня

Разведка ДНР рассказала о выплатах денежного довольствия участникам так называемой АТО и бойцам передовых подразделений ВСУ в Донбассе. Сообщается, что военно-политическое руководство Украины обещало с 2018 года повысить сумму обеспечения украинских военнослужащих.

«Повышение» денежного содержания первыми на себе ощутили бойцы 57 мотопехотной бригады армии Украины. Им начислили зарплату за январь 2018 года и сразу же списали полученную сумму из-за недостатка горюче-смазочных материалов. Кроме того, часть средств пошла на ремонт поврежденной военной техники.

ЛНР «без хлеба и воды»

С такими заголовками накануне новогодней ночи вышли материалы некоторых украинских сетевых изданий. По данным СМИ Украины, которые в свою очередь ссылаются на местных жителей, в Алчевске якобы нет хлеба, а весь Луганск отключили от водоснабжения.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, связался со своими луганскими коллегами из республиканского телеканала «Луганск 24» и с алчевского городского телевидения «Аскэт» и попросил проверить указанную информацию. Ни один «тревожный звоночек» украинских СМИ не подтвердился.