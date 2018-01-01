Мария поет, а все жрут: Шарий высмеял новую жизнь Максаковой в Киеве

Киев, 1 января. В последний день 2017 года блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, посвященное оперной певице Марии Максаковой.

По словам популярного видеоблогера и журналиста, таким образом он хотел бы «пропиарить» новый видеоблог Максаковой.

«Я воспользуюсь этим шансом и начну записывать свой блог. Я сама расскажу, как протекает моя новая киевская жизнь», — таков его пролог. Впрочем, возросший интерес к персоне Максаковой, на который она обратила внимание, в первую очередь, связан с убийством ее супруга Дениса Вороненкова. И об этом в том числе ей напомнил Шарий.

«Мария, у вас мужа убили, поэтому вы и стали лидером запросов», — заявил он.

В своем видеоблоге Максакова показала, как популярна в Киеве — ее приглашают на различные мероприятия, в том числе и те, что считаются довольно статусными. Но, как подметил Шарий, поведение участников и восприятие ими творчества знаменитой певицы едва ли способны ее порадовать.

«Мария поет, а все жрут. Выглядит не очень. Она поет, а все едят. Это же не то, о чем она мечтала… И закрадывается подозрение, что после Москвы это ей кажется деревней», — говорит Шарий.

Максакова показала новогоднюю иллюминацию и украшение Киева и прочитала с некоторым русским акцентом надпись: «З новим 2018 роком».

«Извините, я имею право это говорить как потомственный киевлянин. Мне кажется, что ей кажется, что это село», — не сдерживая смеха, комментирует Шарий.

«Барышня создана для высшего света, привыкла блистать, не привыкла работать… А потом оказывается на вечеринке министерства культуры. Обратите внимание на рожи жующих», — говорит Шарий, откровенно сочувствуя Максаковой.

На видео — безучастные лица жующих и тщательно переваривающих пищу людей.

«А мне еще салатика передайте», — иронизирует Шарий. «Нам говорили, что она покорит сцену, станет дивой, но что-то не так пошло».

Украинский видеоблогер предположил, что на самом деле жизнь в Киеве у Марии Максаковой далеко не так хороша, как она пытается представить.