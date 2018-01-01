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Мария поет, а все жрут: Шарий высмеял новую жизнь Максаковой в Киеве
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    Мария поет, а все жрут: Шарий высмеял новую жизнь Максаковой в Киеве

    15:30  1 Января 2018  /обновлено: 15:30  01 Января 2018
    1061

    Мария поет, а все жрут: Шарий высмеял новую жизнь Максаковой в Киеве

    Киев, 1 января. В последний день 2017 года блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, посвященное оперной певице Марии Максаковой.

    По словам популярного видеоблогера и журналиста, таким образом он хотел бы «пропиарить» новый видеоблог Максаковой.

    «Я воспользуюсь этим шансом и начну записывать свой блог. Я сама расскажу, как протекает моя новая киевская жизнь», — таков его пролог. Впрочем, возросший интерес к персоне Максаковой, на который она обратила внимание, в первую очередь, связан с убийством ее супруга Дениса Вороненкова. И об этом в том числе ей напомнил Шарий.

    «Мария, у вас мужа убили, поэтому вы и стали лидером запросов», — заявил он.

    В своем видеоблоге Максакова показала, как популярна в Киеве — ее приглашают на различные мероприятия, в том числе и те, что считаются довольно статусными. Но, как подметил Шарий, поведение участников и восприятие ими творчества знаменитой певицы едва ли способны ее порадовать.

    «Мария поет, а все жрут. Выглядит не очень. Она поет, а все едят. Это же не то, о чем она мечтала… И закрадывается подозрение, что после Москвы это ей кажется деревней», — говорит Шарий.

    Максакова показала новогоднюю иллюминацию и украшение Киева и прочитала с некоторым русским акцентом надпись: «З новим 2018 роком».

    «Извините, я имею право это говорить как потомственный киевлянин. Мне кажется, что ей кажется, что это село», — не сдерживая смеха, комментирует Шарий.

    «Барышня создана для высшего света, привыкла блистать, не привыкла работать… А потом оказывается на вечеринке министерства культуры. Обратите внимание на рожи жующих», — говорит Шарий, откровенно сочувствуя Максаковой.

    На видео — безучастные лица жующих и тщательно переваривающих пищу людей.

    «А мне еще салатика передайте», — иронизирует Шарий.

    «Нам говорили, что она покорит сцену, станет дивой, но что-то не так пошло».

    Мария поет, а все жрут: Шарий высмеял новую жизнь Максаковой в Киеве

    Украинский видеоблогер предположил, что на самом деле жизнь в Киеве у Марии Максаковой далеко не так хороша, как она пытается представить.

    «Впечатление, что Максакова убеждает сама себя в том, что ей нравится Киев», — говорит Шарий.

    «Мария, у меня что-то щемит в душе. Я бы хотел пожелать, чтобы вы в следующем году не стали принцессой Яндекса, чтобы у вас никто не убили. Я просто пропиарил ваш блог, потому что мне просто нравитесь вы», — смущенно признался Шарий.

    Автор: Алексей Громов
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