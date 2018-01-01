«Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

Москва, 1 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что территория США уязвима для удара КНДР, а ядерная кнопка находится прямо у него на столе.

Пушков отметил, что первая новость 2018 года свидетельствует о том, что «ядерный покер продолжается», а ставки в игре растут.

«1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка — у него не столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков в Twitter.

1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР,ядерная кнопка -у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын, обращаясь с новогодним поздравлением к жителям КНДР, заявил, что в стране завершено создание ядерных сил. Ким Чен Ын также рассказал о планах Пхеньяна провести новые испытания баллистической ракеты.